Hagelkorn (Chalazion) und Gerstenkorn (Hordeolum)

Hagelkörner (Chalazia) sind Vergrößerungen einer Talgdrüse (ähnlich wie ein Pickel), die tief im Augenlid durch eine Blockierung der Drüsenöffnung hervorgerufen werden. Gerstenkörner sind normalerweise infizierte Follikel der Wimpern.

Ein Hagelkorn (Chalazion) ist entzündet, aber es besteht keine Infektion. Ein Gerstenkorn wird normalerweise durch eine Staphylokokkeninfektion verursacht. Manchmal leidet die betroffene Person auch an Blepharitis (einer Entzündung an den Rändern der Augenlider). Bei einigen Menschen kommt es im Verlauf des Lebens nur zu ein bis zwei Gerstenkörnern, doch bei anderen treten sie immer wieder auf. In seltenen Fällen entwickelt sich ein Gerstenkorn (Hordeolum) in einer der tiefer gelegenen Drüsen des Augenlids (ein inneres Gerstenkorn).

Symptome von Hagelkorn und Gerstenkorn Chalazion Chalazion Bild SCIENCE PHOTO LIBRARY Zunächst kann ein Hagelkorn (Chalazion) ein geschwollenes Augenlid, leichte Schmerzen und Reizungen zur Folge haben. Nach einigen Tagen klingen diese Symptome ab, zurück bleibt eine gerundete, schmerzlose Schwellung im Augenlid, die in der ersten Woche langsam größer wird. Gelegentlich wächst die Schwellung weiter, kann auf den Augapfel drücken und führt dann unter Umständen zu einer leichten Trübung des Sehvermögens. An der unteren Seite des Augenlids kann sich eine rötliche oder graue Schwellung bilden. Gerstenkorn (Hordeolum) Ein Gerstenkorn beginnt mit Rötung, Berührungsempfindlichkeit und Schmerzen am Lidrand. Danach bildet sich eine kleine, runde, schmerzempfindliche Schwellung. Die Augen können wässern, gegen Licht empfindlich werden und sich anfühlen, als sei ein Fremdkörper eingedrungen (Fremdkörpergefühl). Normalerweise ist nur ein kleiner Bereich des Lids geschwollen, aber manchmal schwillt das ganze Lid an. Oft erscheint ein kleiner gelblicher Punkt im Zentrum der Schwellung, normalerweise am Rande des Augenlids. Ein Gerstenkorn neigt dazu, nach 2 bis 4 Tagen zu platzen und eine kleine Menge an (oft eitrigem) Material freizusetzen, wonach das Problem beendet ist. Gerstenkorn Bild DR. CHRIS HALE / SCIENCE PHOTO LIBRARY Bei einem inneren Gerstenkorn sind Schmerzen und andere Symptome normalerweise schwerwiegender als bei einem externen Gerstenkorn. Schmerzen, Rötungen und Schwellungen neigen dazu, unterhalb des Augenlids aufzutreten. Gelegentlich kann die Entzündung schwerwiegend sein und von Fieber oder Schüttelfrost begleitet werden.

Diagnose von Hagelkorn und Gerstenkorn Ärztliche Untersuchung Ärzte stützen die Diagnose von Hagel- und Gerstenkörnern auf die Ergebnisse der Untersuchung.