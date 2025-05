Oft besteht eine leichte Infektion des Tränensacks. Gelegentlich ist die Infektion schwer und kann Fieber zur Folge haben. Ab und zu kann sich eine Ansammlung von Eiter bilden (Abszess), die durch die Haut bricht und so einen Abfluss schafft.

Bei einer akuten Dakryozystitis schmerzt die Umgebung des Tränensacks, ist gerötet und geschwollen. Die Umgebung des Auges kann gerötet sein, tränen und eitern. Bei leichtem Druck auf den Tränensack quillt häufig eine dickliche Substanz aus den Tränenpunkten (den Öffnungen am inneren Rand des Augenlids in Nasennähe). Da der Abfluss beeinträchtigt ist, kommt es zu übermäßigem Tränenfluss aus dem Auge.

Akute Dakryozystitis Bild Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. James Garrity.

Chronische Dakryozystitis Bild Foto mit freundlicher Genehmigung von Dr. med. James Garrity.

Eine chronische Dakryozystitis verursacht Wölbungen der Haut oberhalb der kleinen Kammer, in die die Tränen abfließen (Tränensack). Bei der Anwendung von Druck kann es ein, dass die Beule nicht schmerzt, jedoch ein eitriges Sekret aus der Öffnung in der inneren Ecke des Augenlids in Nasennähe abgibt (Tränenpünktchen bzw. Tränenkanälchen). Menschen mit chronischer Dakryozystitis leiden häufig auch an chronischer Konjunktivitis (Bindehautentzündung).