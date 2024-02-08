skip to main content
MSDMsd ManualAusgabe für Patienten
Search icon

Canaliculitis

VonRichard C. Allen, MD, PhD, University of Texas at Austin Dell Medical School
Überprüft vonSunir J. Garg, MD, FACS, Thomas Jefferson University
Überprüft/überarbeitet Geändert Feb. 2024
v798019_de
DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN
Canaliculitis ist eine Entzündung (normalerweise durch eine Infektion verursacht) der Tränenkanälchen. Das Tränenkanälchen (Canaliculus, im Plural Canaliculi) ist ein kurzer Kanal in der Nähe des inneren Rands des Augenlids, durch den die Tränen in den Tränensack abfließen. (Jedes Auge hat zwei Tränenkanälchen, eines für das obere Augenlid und eines für das untere.)

Eine Canaliculitis kann zu Augentränen, Ausfluss, geröteten Augen und einer leichten Druckempfindlichkeit führen. Rötung und Empfindlichkeit treten am deutlichsten an der Seite des Augenlids nahe der Nase in Erscheinung. Die Symptome können denen einer Dakryozystitis ähnlich sein.

Wie Tränen entstehen

Diagnose der Canaliculitis

  • Symptome und ärztliche Untersuchung

Der Arzt stützt die Diagnose einer Canaliculitis auf die Symptome und auf die Befunde der Untersuchung. Eine trübe Substanz lässt sich aus den Tränenkanälchen herausdrücken, wenn darauf oder auf den Tränensack gedrückt wird.

Behandlung der Caniculitis

  • Entfernung des infizierten Materials und Spülung durch einen Augenarzt

  • Warme Kompressen und antibiotische Augentropfen

Ein Ophthalmologe (ein Arzt, der auf die Untersuchung und die chirurgische oder nicht-chirurgische Behandlung von Augenkrankheiten spezialisiert ist) kann versuchen, das infizierte Material aus dem Tränenkanälchen zu entfernen und dann den infizierten Kanal mit einer antibiotischen Lösung spülen. Der Patient sollte dann warme Kompressen und antibiotische Augentropfen anwenden. Gelegentlich erfordert die Infektion eine chirurgische Behandlung zur Entfernung der Verstopfungen aus den Tränenkanälchen. Mit dieser Operation (sogenannte Canalikulotomie) wird die Canalikulitis gewöhnlich geheilt.

Verwendung von Augentropfen und -salben

Der Patient sollte bei der Behandlung mit Augentropfen oder einer Augensalbe den Kopf zurücklehnen und nach oben schauen. Mit einem sauberen Zeigefinger wird das untere Augenlid sanft nach unten gezogen, damit ein Ablagebereich für die Tropfen entsteht. In diese Ablage und nicht etwa direkt auf das Auge werden die Augentropfen getropft. Beim Einsatz von Augensalben wird ein kleiner Strang der Salbe in die Ablage gegeben. Blinzeln verteilt den Tropfen oder die Salbe über das Auge.

quizzes_lightbulb_red
Test your KnowledgeTake a Quiz!

Copyright © 2025 Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.

Copyright© 2025Merck & Co., Inc., Rahway, NJ, USA und seine verbundenen Unternehmen. Alle Rechte vorbehalten.