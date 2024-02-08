Canaliculitis Von University of Texas at Austin Dell Medical School Richard C. Allen , MD, PhD , Überprüft von Thomas Jefferson University Sunir J. Garg , MD, FACS , Überprüft/überarbeitet Geändert Feb. 2024 v798019_de DIE AUSGABE FÜR MEDIZINISCHE FACHKREISE ANSEHEN

Canaliculitis ist eine Entzündung (normalerweise durch eine Infektion verursacht) der Tränenkanälchen. Das Tränenkanälchen (Canaliculus, im Plural Canaliculi) ist ein kurzer Kanal in der Nähe des inneren Rands des Augenlids, durch den die Tränen in den Tränensack abfließen. (Jedes Auge hat zwei Tränenkanälchen, eines für das obere Augenlid und eines für das untere.)

Eine Canaliculitis kann zu Augentränen, Ausfluss, geröteten Augen und einer leichten Druckempfindlichkeit führen. Rötung und Empfindlichkeit treten am deutlichsten an der Seite des Augenlids nahe der Nase in Erscheinung. Die Symptome können denen einer Dakryozystitis ähnlich sein. Wie Tränen entstehen Diagnose der Canaliculitis Symptome und ärztliche Untersuchung Der Arzt stützt die Diagnose einer Canaliculitis auf die Symptome und auf die Befunde der Untersuchung. Eine trübe Substanz lässt sich aus den Tränenkanälchen herausdrücken, wenn darauf oder auf den Tränensack gedrückt wird. Behandlung der Caniculitis Entfernung des infizierten Materials und Spülung durch einen Augenarzt

Warme Kompressen und antibiotische Augentropfen Ein Ophthalmologe (ein Arzt, der auf die Untersuchung und die chirurgische oder nicht-chirurgische Behandlung von Augenkrankheiten spezialisiert ist) kann versuchen, das infizierte Material aus dem Tränenkanälchen zu entfernen und dann den infizierten Kanal mit einer antibiotischen Lösung spülen. Der Patient sollte dann warme Kompressen und antibiotische Augentropfen anwenden. Gelegentlich erfordert die Infektion eine chirurgische Behandlung zur Entfernung der Verstopfungen aus den Tränenkanälchen. Mit dieser Operation (sogenannte Canalikulotomie) wird die Canalikulitis gewöhnlich geheilt. Verwendung von Augentropfen und -salben