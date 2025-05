Überblick über Augenlider und Tränenflüssigkeit

University of Texas at Austin Dell Medical School

Die Augenlider spielen eine wichtige Rolle beim Schutz der Augen. Beim Schließen der Augen spülen sie Fremdkörper heraus und helfen dabei, beim Öffnen der Augen Feuchtigkeit (Tränen) auf der Oberfläche des Auges zu verteilen. Die Augenlider bilden eine mechanische Barriere gegen Verletzungen, indem sie sich bei Bedarf schnell schließen.

Wie Tränen entstehen

Die Tränen werden von den Haupttränendrüsen und akzessorischen Tränendrüsen produziert und in den Tränenkanälchen an den inneren Augenwinkeln gesammelt. Von dort fließen sie in die Nase ab. Die Haupttränendrüse ist für den Tränenreflex verantwortlich, der z. B. auftritt, wenn das Auge durch einen Fremdkörper oder durch das Schneiden einer Zwiebel gereizt wird. Die akzessorischen Tränendrüsen sind dafür verantwortlich, das Auge gut feucht, beschwerde- und staubfrei zu halten, wodurch für eine klare Sicht gesorgt wird.

Eine Veränderung der Tränendrüsen kann dazu führen, dass sie zu wenig Tränenflüssigkeit produzieren oder diese nicht richtig zusammengesetzt ist. Ohne angemessenes Tränenvolumen oder eine normale Zusammensetzung der Tränen können die Augen trocken sein, größere Empfindlichkeit gegenüber Dämpfen und Schwebstaub aufweisen und zudem nicht in der Lage sein, Infektionen auf normale Weise zu bekämpfen. Eine abnormale Tränenproduktion kann an einem Problem in den Tränendrüsen oder Tränenkanälchen liegen oder an einer den ganzen Körper betreffenden (systemischen) Krankheit, wie zum Beispiel dem Sjögren-Syndrom.

Eine Anomalie im Tränenkanalsystem (Tränenkanälchen, Tränensack oder Tränennasengang) kann den Abfluss beeinträchtigen und zu übermäßigem Tränen des Auges oder zu Entzündungen und Infektionen führen.