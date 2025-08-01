حماية الصحة والسلامة قبل الفيضانات وبعدها

الفيضانات هي الكارثة الطبيعية الأكثر شيوعًا، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية. يمكن أن تشكل الفيضانات تهديدًا في أي مكان تحدث فيه. تقتل الفيضانات كل عام عددًا من الأشخاص يفوق العدد الذي تقتله التورنادو أو الأعاصير أو البرق.

عند حدوث فيضان أو كارثة طبيعية أخرى، فإن كل ثانية لها أهميتها. من شأن الإعداد المسبق ومعرفة الإجراءات اللازم اتخاذها لعب دور حيوي في هذا الصدد. يقدم موقع Ready.gov نصائح الإعداد هذه لأي شخص عرضة لمواجهة لفيضان:

ابحث عن مأوى آمن على الفور.

لا تمش، أو تسبح، أو تقد السيارة عبر مياه الفيضانات . لا تقف في وجه الفيضان كي لا تغرق!

تذكر، يمكن لست بوصات فقط من المياه المتدفقة أن تُسقطك، ويمكن لقدم واحدة من المياه المتدفقة أن تجرف مركبتك.

ابقَ بعيدًا عن الجسور إذا كانت المياه تدفق فوقها بسرعة.

استمع إلى EAS أو راديو الطقس NOAA أو أنظمة التنبيه المحلية للحصول على أحدث معلومات وتعليمات الطوارئ المتعلقة بالفيضانات.

بناءً على نوع الفيضان: أخلي منزلك إذا طُلب منك ذلك. انتقل إلى مكان أعلى أو طابق أعلى. ابقَ في مكانك.



هناك مجموعة كبيرة من مخاطر السلامة والصحة التي يجب أن تضعها في الحسبان أثناء الفيضان—وبعد انحسار المياه لفترة طويلة. يمكن أن تحتوي مياه الفيضانات على مخاطر، بما في ذلك الأجسام الحادة، وخطوط الكهرباء الساقطة، والصرف الصحي، والبكتيريا، والمواد الكيميائية، والحشرات المصابة بأمراض، والحيوانات البرية أو الضالة، وفقًا للوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA).

فيما يلي نظرة عن كثب على بعض المخاطر، وأفضل الممارسات التي يجب اتباعها لحماية نفسك ومن حولك.

الغرق

يحدث الغرق عندما يسبب الانغمار في سائل ما الاختناق أو يعيق التنفس. قد يكون الغرق غير مميت (وُصف سابقًا بأنه الاقتراب من الغرق) أو مميتًا. مقابل كل شخص يموت نتيجة الغرق، يدخل ما يقارب أربعة أشخاص المستشفى نتيجة الغرق غير المميت.

عند انغمار شخص ما تحت المياه، يمكن أن يحدث أحد الأمرين التاليين:

دخول المياه إلى الرئتين.

إصابة الأحبال الصوتية بتشنج شديد، مما يمنع المياه مؤقتًا من الوصول إلى الرئتين ولكن مع إعاقة التنفس في نفس الوقت.

وفي كلتا الحالتين، لا يمكن للرئتين نقل الأكسجين إلى الدم. قد يؤدي هذا الانخفاض في مستوى الأكسجين في الدم إلى إلحاق أضرار بالدماغ والوفاة.

عند حدوث الفيضانات، يجب تجنب تمامًا المشي أو السباحة أو القيادة عبر مياه الفيضانات. من الصعب معرفة مدى عمق المياه، ويمكن لست بوصات فقط من المياه المتدفقة أن تُسقط شخصًا بالغًا. يمكن لقدم واحدة من المياه المتدفقة أن تجرف أي مركبة.

الإصابات البسيطة والإسعافات الأولية

يمكن أن تتسبب مياه الفيضانات والأضرار الناجمة عنها في حدوث مجموعة من الإصابات، بما في ذلك إصابات بسيطة في الأنسجة الرخوة وجروح. في كثير من الحالات، من شأن تقديم الإسعافات الأولية المناسبة بشكل سليم وفي الوقت المناسب إنقاذ الأرواح، أو منع تفاقم أي إصابة أو مرض، أو المساعدة على التعافي بسرعة.

بالنسبة للجروح، يجب إيقاف النزف كخطوة أولى في علاج أي قطع. دائمًا ما يمكن إيقاف أي نزف مرئي تقريبًا عن طريق وضع قطعة شاش أو قطعة قماش نظيفة فوق منطقة النزف والضغط بقوة على هذه المنطقة بإصبع أو يد لمدة 5 دقائق على الأقل. كلما أمكن، يجب رفع موضع النزف فوق مستوى القلب.

يجب ملاحظة جميع الجروح، سواءٌ تم علاجها في المنزل أو من قِبل اختصاصيي الرعاية الصحية، بحثًا عن أعراض العدوى (تفاقم أي احمرار أو إيلام أو دفء أو إفراز قيح) خلال الأيام القليلة الأولى بعد العلاج. إذا ظهرت أي أعراض للعدوى (مثل الحمى أو قيح يظهر في الجرح أو يتسرب منه أو زيادة الاحمرار حول الجرح)، فيجب طلب المساعدة الطبية في أسرع وقت ممكن (في غضون عدة ساعات).

في بعض الحالات، تكون هناك حاجة إلى مساعدة طبية تتجاوز الإسعافات الأولية.

الإصابات الناجمة عن الصدمات الكهربائية

يجب عدم حدوث تلامس بين المياه والكهرباء. غالبًا ما تصل مياه الفيضانات إلى أماكن يكون تسرب المياه إليها محفوفًا بالمخاطر، مثل إمكانية نشوب مخاطر كهربائية قد تكون مهددة للحياة. تنبه الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) إلى ضرورة توخي الحذر من الصعق الكهربائي. لا تلمس الأجهزة الكهربائية إذا لحقت بها المياه أو إذا كنت واقفًا على أرضية بها مياه. احرص على إيقاف تشغيل الكهرباء لمنع حدوث صدمة كهربائية، إذا كان يمكن القيام بذلك دون أن تتعرض لمخاطر.

تحدث الإصابة الكهربائية عندما يمر تيار كهربائي عبر الجسم، مما يعيق الأعضاء الداخلية من أداء وظائفها وأحيانًا يحرق الأنسجة بها. غالبًا ما يكون العرض الرئيسي للإصابة الكهربائية هو حرق بالجلد، على الرغم من أنه لا تسبب جميع الإصابات الكهربائية ضررًا خارجيًا مرئيًا.

يتضمن علاج الإصابات الكهربائية عدة خطوات. أولاً يجب فصل الشخص عن مصدر التيار الكهربائي. تكمن أكثر الطرق أمانًا للقيام بذلك في إيقاف التيار الكهربائي - على سبيل المثال، عن طريق فصل قاطع دائرة أو مفتاح أو فصل الجهاز من مأخذ كهربائي. لا يجب لأحد أن يلمس الشخص حتى يتم إيقاف التيار الكهربائي.

بمجرد أن يمكن لمس الشخص دون التعرض لمخاطر، يجب على المنقذ التحقق لمعرفة ما إذا كان الشخص يتنفس وينبض. إذا كان الشخص لا يتنفس ولا ينبض، فيجب بدء استخدام الإنعاش القلبي الرئوي (CPR) على الفور. يجب طلب المساعدة الطبية الطارئة لأي شخص يعاني من أكثر من إصابة بسيطة. نظرًا لأن الحرق الكهربائي قد يشمل أجزاء غير مرئية بالجسم، فيجب طلب المساعدة الطبية في حالة وجود أي شك بشأن نطاق الحرق الكهربائي.

البكتيريا والعفن

يمكن أن تستمر المخاطر الصحية الناجمة عن الفيضانات لفترة طويلة. يمكن أن تسبب مياه الفيضانات التي لا يتم تنظيفها بسرعة وبفعالية مخاطر صحية بعد الفيضان.

تنصح الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ (FEMA) بارتداء قفازات الأعمال الثقيلة، والملابس الواقية، والأحذية أثناء التنظيف واستخدام أغطية الوجه أو الكمامات المناسبة. وهذا مهم لحماية الأشخاص من الغبار والحطام اللذين قد يكونان موجودين في الهواء وكذلك نتيجة أشياء مثل العفن والبكتيريا. تقول الوكالة إنه يجب على الأشخاص المصابين بالربو وأمراض الرئة الأخرى و/أو تثبيط المناعة عدم دخول المباني التي بها تسربات مياه داخلية أو نمو للعفن يمكن رؤيته أو شم رائحته، ويجب على الأطفال عدم المشاركة في أعمال التنظيف التالية للكوارث.

كما يمكن أن توجد البكتيريا، بما في ذلك التيتانوس، في مياه الفيضانات. يمكن أن تدخل البكتيريا الضارة إلى جسمك بطرق مختلفة. فقد:

تتناول أو تشرب شيئًا يحتوي على بكتيريا

تتنفس هواء يحمل بكتيريا

تلمس شيئًا ملوثًا بالبكتيريا ثم تلمس فمك أو أنفك أو عينيك

تصاب بجروح أو كشطات أو حروق تسمح بدخول البكتيريا إلى جلدك