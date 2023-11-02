1.انتظر حتى زوال الالتهاب، حتى يمكن ثني الركبة من دون ألم.

2.قم بالاستلقاء على البطن مع المحافظة على استقامة الركبتين.

4.قم بثني الركبة إلى أقصى درجة ممكنة دون أن يتسبَّب ذلك في الشعور بألم.

5.عُد ببطء إلى وضعيَّة البداية.

6.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.

7.إرشادات خاصة

أ.ابدأ بأقل مقاومة، ثمَّ أضِف الوزن أو الثقل بحسب التَّحمُّل.يمكن استعمال شريط مُقاوم أيضًا.