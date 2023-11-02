يشتمل الكتف على مفصلين يعملان سويًا للسماح بحركة الذراع.المفصل الأخرمي الترقوي acromioclavicular joint هو مفصل انزلاقي يتشكل بين الترقوة clavicle والأخرم acromion.الأخرم هو بروز في الكتف يُشكِّل ذروته.يمنح المفصل الأخرمي الترقوي الإنسان القدرة على رفع الذراع فوق الرأس.يُعد المفصل الحقاني العضدي glenohumeral joint، أو مفصل الكتف، مفصلًا من نوع الكرة والحُق (أو الكرة والجيب) .تكون "الكرة" هي الجزء العلوي، أو الجزء المستدير من عظم العضد، في حين يكون الحُق أو التجويف هو الجزء الذي على شكل وعاء من عظم الكتف، الذي يُسمَّى الحقاني، وتتناسب معه الكرة.يسمح هذا المفصل للذراع بالحركة بشكل دائري بالإضافة إلى الحركة باتجاه الجسم وبعيدًا عنه.الشفا هو قطعة من الغضروف تُوسِّد رأس عظم العضد والحقاني.كما يساعد هذا الغضروف أيضًا على تثبيت المفصل.