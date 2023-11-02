بعد تناول الطعام، تترسب جزيئات الطعام والسوائل التي تحتوي على السكريات والنشويات على الأسنان.تتحد البكتيريا الموجودة في الفم مع الفضلات الطعامية المتبقِّية وتشكِّل الأحماض.يمكن للحمض في نهاية المطاف أن يدمر طبقة الميناء الوقائية التي تغطي الأسنان (بالإضافة إلى طبقة العاج التي تكون تحت الميناء)، مما يؤدي إلى حدوث ثقوب أو نخور، وهو ما يُسمى بتسوس الأسنان أو النخور السنية.يمكن لتسوس الأسنان أن يُفضي إلى العدوى، مما يسبب الألم والالتهاب.يوجد اللب السني تحت الميناء والعاج، وهو نسيج رخو يحتوي على أعصاب، وأوعية دموية، ونسيج ضام.يمتد اللب السني من تاج السن إلى جذره.إذا وصل التسوس من النخر السني إلى اللب السني، فينبغي إجراء معالجة لقناة الجذر.في أثناء معالجة قناة الجذر، يُخدر السن والمنطقة المحيطة به.ثم يُحفر ثقب في السن وتُستأصل أنسجة اللب من السن.ثم يَجرِي تنظيفُ الأقنية وملؤها بمادة دوائية.ثم تُوضع مادة ترميمية دائمة، أو تاج، على السن.يرتبط هذا الإجراء بعدة مضاعفات محتملة ينبغي مناقشتها مع الطبيب قبل الإجراء.