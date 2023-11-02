يحتاج جسم الإنسان إلى الفيتامينات والمعادن المختلفة لكي ينمو.يمكن العثور على الكثير من هذه المُغذِّيات في الأطعمة الكاملة غير المصنعة مثل الفواكه والخضروات.ومع ذلك ، فإن معظم الوجبات الحديثة تكون مفرطة المعالجة ، ومشبعة بالدهون ، وتفتقر إلى هذه الفيتامينات والمعادن الأساسية.

وللوقاية من حرمان الجسم من مُغذِّياته الأساسية ، يستعمل الكثير من الأشخاص مُكمِّلات الفيتامينات والمعادن.يمكن أن يمتصُّ الجسم الفيتامينات الغذائية الكاملة بسهولة ويستخدمها.يخلب الكثير من المُكمِّلات المعدنية ؛ وهذا يعني أنَّها مرتبطة ببُنى بروتينيَّة صغيرة تُسمَّى الأحماض الأمينيَّة.يساعد الإخلاب Chelation على حركة المعادن من مجرى الدَّم إلى خلايا الجسم ، حيث تساعد العديد من العمليات الخلوية ، بما في ذلك تنظيم السوائل في الجسم وتوازن الكهارل.