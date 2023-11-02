يتضمن الجهاز التناسلي للمرأة الرحم، وقناتي فالوب، والمَبيضين.المبيضان هما غدتان لوزيتا الشكل تتوضعان على جانبي الرحم.يقومان بإنتاج الهرمونين الأنثويين الإِسترُوجين والبروجسترون، اللذان ينظمان الدورة الشهريَّة عند المرأة.

بالإضافة إلى إنتاج الهرمونات، يحتوي المبيضان على مئات الآلاف من البويضات.تحفز الهرمونات المَبيضين لإنتاج بويضات ناضجة في كل شهر.تصل بويضة واحدة فقط من هذه البويضات إلى مرحلة النضج عادةً وتكون قابلة للإباضة ومن ثمَّ التخصيب.يمكن أن يحدث الإخصاب في أثناء الإباضة فقط - وهو الوقت من الدورة الطمثية التي يجري فيها تحرير بويضة ناضجة من المبيض وانتقالها عبر البوق الرحمي.

ولكي يحدث الحمل، ينبغي أن تقوم نطفة واحدة بتخصيب البويضة الناضجة في أثناء وجودها في البوق الرحمي.من العلامات التي تشير إلى حدوث الإخصاب هي أن تبدأ البويضة بالتشقق، أو الانقسام، إلى خلايا متعددة وتشكل الكيسة الأريمية.تنتقل الكيسة الأريمية بعد ذلك عبر البوق الرحمي وتدخل الرحم.يجب أن يحدث انغراس الكيسة الأريمية داخل بطانة الرحم لكي يستمر الجنين بالتطور.

تُعد لصاقة منع الحمل إحدى الطرق المستخدمة في منع الحمل.يمكن للصاقة المربعة الصغيرة أن تكون مكونة من عدة طبقات.عادةً ما يتوضَّع هرمونا الإستروجين والبروجستين (شكل صناعي من هرمون البروجسترون) في الطبقة اللاصقة السفلية.تتوضع هذه الطبقة على الجلد مباشرةً، وعادةً ما تكون على الأرداف، أو المعدة، أو أعلى الذراع.تُعد شكلاً هرمونيًا من وسائل منع الحمل، ما يعني أنَّها توصل الهرمونات الصناعية إلى مجرى الدَّم لكي تؤثِّر في الدورة الشهرية الطبيعية للمرأة.

تمنع هذه الهرمونات الحمل عن طريق

منع البويضات من التحرر من المبيضين

زيادة سماكة مخاط عنق الرحم، وبالتالي منع النطاف من الوصول إلى البويضة، و

ترقيق بطانة الرحم، ممَّا يمنع البويضة من الانغراس

يمكن تطبيق اللصاقة الواحدة لمدة أسبوع قبل الحاجة إلى استبدالها.ينبغي استبدالها في نفس اليوم من كل أسبوع ولمدة 3 أسابيع على التوالي.لا تطبق اللصاقة في الأسبوع الرابع، حيث تحدث الدورة الطمثية عند المرأة في أثنائه.