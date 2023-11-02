في أثناء الشهيق الطبيعي، ينتقل الهواء عبر الأنف، ثم يتجه نحو الرغامى، ثم إلى مجارٍ هوائية أصغر وأصغر تُسمى القصبات الهوائية.تتفرع الشُّعَب أو القصبات الهَوائيَّة إلى ممرات أصغر تُسمى القُصيبات، وأخيرًا إلى أكياس صغيرة، ورفيعة، وهشَّة تُشبه تُسمَّى الأسناخ.في أثناء الشهيق، تمتلئ الأسناخ في الرئتين بالهواء.وهنا يجري تبادل الأكسجين مع ثاني أكسيد الكربون.تقوم خلايا الدَّم بامتصاص الأكسجين من الشعيرات الدموية في الأسناخ عندما يجري إطلاق ثاني أكسيد الكربون، وهو أحد الفضلات، إلى الرئتين من الأوردة.في أثناء الزفير، يُطرح ثاني أكسيد الكربون من الجسم.ثم ينتقل الدم الغني بالأكسجين إلى القلب بحيث يمكن ضخه في أنحاء الجسم التي تكون بحاجة إليه.