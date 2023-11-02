وغالبًا ما تكون المناطق التناسليَّة عند الرجال والنساء الناضجين مغطاة بشعر العانة الخشن الذي يشبه القش.يمكن لهذه الشعرات أن تتعرض لغزو حشرة صغيرة، تُسمَّى قمل العانة، وذلك من خلال الاتصال الجنسي، أو مشاركة الملابس أو المفروشات مع شخص مُصاب.

يكون لون قمل العانة مائلاً للبني بشكل عام، ويكون حجمه بحجم رأس الدبوس تقريبًا.يكون مُسطَّحًا نسبيًّا وعندما يُشاهد على الجلد غالبًا ما يبدو مثل جُلبات (تقشرات داكنة) صغيرة.

يمتلك القمل مخالب تساعده على الالتصاق بشعر العانة في مكان وضع بيوضه.تبدو البيوض، التي تُسمَّى الصئبان nits، مثل نقاط بنية صغيرة، وتكون مرتبطة بقوة بقاعدة الشعر القريبة من الجلد.يتغذى القمل البالغ على دم الإنسان عن طريق إدخال بوقه الفموي في الأوعية الدموية الصغيرة في الجلد.وبينما يتغذى القمل على دم الإنسان، تنتقل البروتينات من لعابه إلى الجلد.