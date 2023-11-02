في أثناء الرؤية الطبيعية، يمر الضوء عبر القرنية، وهي الطبقة الشفافة التي تغطي العين، ثم من خلال الحدقة، التي هي في الحقيقة ثقب في الجزء الملون من العين، أو القزحية.بعد ذلك يمر الضوء من خلال العدسة، التي تركز الصورة على الشبكية في مؤخرة العين.في هذه المرحلة، يجري تحويل الصورة إلى إشارات كهربائية تُرسل إلى الدماغ.يرى الشخص الذي يعاني من قصر النظر (الحسر) الأشياء القريبة بوضوح، ولكن نظرًا لأن العين طويلة جدًا، فإن صور الأجسام البعيدة تتركز أمام شبكية العين، مما يجعل الصور مشوشة.يرى الشخص الذي يعاني من مد النظر الأجسام البعيدة بوضوح، في حين تبدو الأجسام القريبة مشوشة، لأن العدسة تركز الصور في نقطة تقع خلف الشبكية.يمكن للطبيب تشخيص هذه الحالات عن طريق الفحص العيني المعياري.