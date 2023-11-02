مع بلوغ نهاية الأسبوع الأربعين من الحمل تقريبًا، تبدأ المرأة بالمخاض.يُشير المخاض إلى الولادة الوشيكة للطفل.

وللمساعدة على تخفيف الانزعاج في الولادة، تختار العديد من النساء إجراءً يسمى التخدير فوق الجافية (epidural) لتخدير الجزء السفلي من الجسم.قبل هذا الإجراء، قد تُعطى المرأة سوائل وريدية للمساعدة على الحفاظ على ضغط الدم.كما يُوضع جهاز لمراقبة الجنين على بطن المرأة لمراقبة معدل ضربات قلب الطفل.ثم يجري وضع المرأة إمَّا على جانبها أو الجلوس مع انحناء الظهر نحو الأمام.وبمجرد أن تتخذ المرأة الوضعية، يقوم اختصاصي التخدير بتحديد الجزء المناسب من عمودها الفقري، وتنظيف المنطقة، وحقن كمية صغيرة من مخدر موضعي لتخدير الجلد في موضع الحقن.بغض النظر عن وضعيتها، يجب على المرأة أن تحافظ على ثباتها بشكل كبير في أثناء قيام الممارس بإدخال إبرة طويلة ببطء وحذر في عمودها الفقري.

تمر الإبرة عبر الجلد وبين الفقرات إلى أن تصل إلى الحيِّز خارج الغشاء الذي يحيط بالأعصاب الشوكية.يُسمَّى هذا الغشاء بالجافية dura، ومن هنا جاءت تسميتها فوق الجافية epidural.بمجرد أن تصبح الإبرة في موضعها، سوف يتأكد اختصاصي التخدير من أن الإبرة لم تعبر إلى الجافية أو إلى وعاء دموي.بعد ذلك، يَجرِي تمرير قثطار رفيع من خلال الإبرة في الحيِّز فوق الجافية.ثم تُعطى الأدوية من خلال هذا القثطار، لتخدير الأجزاء السفلية من جسم المرأة والحدّ من الانزعاج في أثناء الولادة.