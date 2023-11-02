داء الكُريات المنجلية هُوَ اضطراب دموي يكون موروثًا من كلا الوالدين.يكون هذا الاضطراب أكثر شُيُوعًا في مجموعات عرقية معينة، مثل الأمريكيين من أصل أفريقي، والعرب، واليونانيين، والإيطاليين، والأمريكيين اللاتينيين، والأمريكيين الأصليين.

تكون كريَّاتُ الدَّم الحمر الطبيعيَّة مَرِنةً جدًا ودائرية الشكل، تشبه حلوى الدونات.تسمح لها مرونتها وشكلها بالانتقال بحرية عبر الأوعية الدموية الصغيرة التي تُسمَّى الشعيرات الدموية.

في الأشخاص المصابين بداء الكريات المنجلية، تصبح خلايا الدَّم الحمراء هلالية أو ذات شكل منجلي كما تصبح غير مرنة.تلتصق الخلايا غير الطبيعية داخل الشعيرات الدموية، مما يمنع تدفق الدَّم إلى الأعضاء الحيوية.