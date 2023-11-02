الشرى هو حالة جلدية غير مؤذية عادةً، تنجم عن زيادة جريان الدَّم والسوائل في الأدمة، مما يؤدي إلى ظهور مناطق حمراء مرتفعة على الجلد.قد يتراوح حجم بقعة الشرى من بضعة مليمترات إلى عدة سنتيمترات، ويمكن أن تظهر في أي مكان على الجسم.

قد ينجم الشرى عن ردات فعل تحسسية، أو عدوى فيروسية، أو تخريش جسدي، ولكن لا يمكن تحديد السبب في معظم الحالات.كمثال على رد الفعل التحسُّسي، تحدث الحساسية عندما يتفاعل الجسم مع جسيمات أجنبية لا يستطيع تحمُّلها.عادةً ما تكون المواد المسببة للحساسية غير ضارة، ولكن الجهاز المناعي للشخص الذي يُعاني من الحساسية ينظر إليها على أنها ضارة.بعد أول اتصال للجسم بمادة مسببة للحساسية (مُستأرج allergen)، تُنتِج كريَّاتُ الدم البيضاء الأجسام المُضادَّة التي تهيئ الجهاز المناعي لمهاجمة نفس المستأرج في المرَّة التالية التي يدخل فيها إلى الجسم.ترتبط الأجسام المُضادَّة نفسها بالخلايا البدينة.يؤدي التماس اللاحق مع المستأرجات (حتى ولو بكمية بسيطة منها) إلى تحريض الخلايا البدينة على تحرير الهستامين.عندما يتحرر الهستامين، فإنه يرتبط بالخلايا المجاورة ويؤدي إلى توسُّع الأوعية الدموية وتحرير السوائل، ممَّا يخلق مظهر الشرى.بصرف النظر عن السبب، فإن جميع حالات الشرى تكون نتيجة تحرير الهستامين.