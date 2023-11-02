يُعد الجلد أكبر عضو في الجسم.وهو يقوم بالعديد من الوظائف المهمة، بما في ذلك حماية الجسم من العدوى، وتنظيم درجة حرارة الجسم والسوائل.

يتكوَّن الجلد بشكل أساسي من ثلاث طبقات.البشرة هي الطبقة الخارجية من الجلد، وتحتوي على خلايا قاعدية وخلايا حرشفيَّة.توجد الخلايا الميلانينية في البشرة أيضًا.وهي خلايا تحتوي على الصباغ، مما يمنح الجلد اللون الأسمر، كما تحمي الطبقات العميقة من الجلد من تأثيرات التعرض لأشعة الشمس فوق البنفسجية.

تحتوي الأدمة، التي تقع تحت البشرة، على الأوعية الدموية، والنسيج الضام، والجُريبات الشعرية، والغدد العرقية.تحتوي الطبقة تحت الجلد، وهي أعمق طبقة من الجلد، على الخلايا الدهنية والكولاجين.

يحدث سرطان الجلد عند وجود نمو خلوي غير طبيعي ولا يمكن ضبطه في إحدى طبقات الجلد.هناك ثلاثة أنواع شائعة من سرطان الجلد يجري التمييز بينها بحسب أنواع الخلايا المصابة.

تُعدُّ سرطانة الخلايا القاعديَّة basal cell carcinoma النوع الأكثر شيوعًا من سرطانات الجلد.لا ينتشر هذا النوع من سرطان الجلد عادةً، ولكنه يحتاج إلى العلاج.غالبًا ما تحدث سرطانات (كارسينومات) الخلايا القاعدية في مناطق الجلد المعرضة للشمس.

تظهر السَّرطانةُ الحرشفية الخلايا squamous cell carcinoma في الطبقة المتوسطة من البشرة.يمكن لهذا النوع من السرطان أن ينتشر وأن يكون مهددًا للحياة إذا لم يُعالج بصورة مناسبة.

تُعدُّ حالات النمو غير الطبيعية في الخلايا الميلانينية، والتي تُسمَّى الأورام الميلانينيَّة الخبيثة، أكثر أشكال سرطان الجلد عدوانيَّةً.يمكن للأورام الميلانينية الخبيثة أن تتنقل بسرعة إلى أجزاء وأعضاء أخرى في الجسم.يمكن لهذا النوع من سرطان الجلد أن يكون مميتًا إذا لم يُكتشف ويعالج بصورة مبكرة.يواجه الأشخاص من ذوي البشرة الفاتحة خطرًا متزايدًا للإصابة بهذا النوع من السرطان.