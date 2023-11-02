القلب هو عضلة نابضة تقوم بضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.توجد داخل القلب أربعة صمامات توجه الجريان الدموي.يتحكم اثنان من الصمامات بجريان الدم من الحجرتين العلويتين للقلب، الأذينين، إلى الحجرتين السفليتين منه، البطينين.يتحكم الصمامان الآخران بجريان الدم من البطينين، أحدهما إلى الرئتين والآخر إلى بقية أنحاء الجسم.

في أثناء النبض الطبيعي للقلب، ينتقل الدم الغني بالأكسجين من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر عبر الصمام المترالي.يمكن لهذا الصمام أحيانًا أن يصبح ضيقًا، أو متصلبًا، أو ثخينًا.تعرف هذه الحالةُ بتضيق الصمام المترالي.

رأب الصمام الميترالي هو إجراء يهدف إلى علاج تضيق الصمام التاجي عن طريق زيادة عرض فتحة الصمام المترالي واستعادة تدفق الدم الطبيعي.في أثناء بهذا الإجراء، يُدخل سلك إرشادي ضمن وريد في الساق ويُمرر نحو القلب.ثم تُحرك القثطرة البالونية فوق السلك التوجيهي وتُدفع إلى فتحة الصمام المترالي.

يُنفخ الطرف البعيد من البالون أولاً، وذلك لوضع البالون بشكل صحيح داخل الفتحة.بعد ذلك، يُنفخ البالون لتوسيع فتحة الصمام.قد يُنفخ البالون ويُفرّغ لعدة مرات.حالما يُوسّع الصمام بشكلٍ كافٍ، تُزال القثطرة البالونية.