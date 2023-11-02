القلب هو عضلة نابضة تقوم بضخ الدم بشكل مستمر إلى جميع أنحاء الجسم.تزوِّد الشرايينُ التاجية القلب بالأكسجين والعناصر الغذائية الضرورية التي يحتاجها ليعمل بفعالية.

ولكن، مع مرور الوقت، يمكن أن تتراكم الرواسب الدهنية التي تسمَّى اللُّويحة داخل الشرايين، وتسدّ الممرات وتحُدُّ من جريان الدَّم في الشرايين.إذا تشكلت لويحة في الشرايين التاجية، فقد يُقلل ذلك من الجريان الدموي إلى القلب.

رأب الشريان بالبالون هو إجراء يفتح الشرايين المتضيقة أو المسدودة بسبب تراكم اللويحة فيها.في أثناء هذا الإجراء، يُجرى قطع جراحي صغير في الفخذ للوصول إلى الشريان الفخذي.بعد ذلك يجري إدخال سلك توجيهي إلى الشريان الفخذي، ويُمرر عبره باتجاه موقع الانسداد.

يكون السلك مزود في نهايته بقثطار متصل ببالون قابل للنفخ.عندما يصل السلك إلى موقع الانسداد، يجري نفخ البالون، فيضغط اللويحة باتجاه جدران الشريان، مما يؤدي إلى زيادة فتحة الشريان.يُساعد ذلك الدم على المرور بصورة طبيعية عبر الشريان.

كثيرًا ما يجري تثبيت دعامة في موقع الانسداد في أثناء عملية رأب الشريان، وذلك لمنع الشريان من الانغلاق مجددًا.وتكون الدعامة عبارة عن شبكة سلكية تحيط بالبالون المتصل بالقثطار.عندما يجري تمرير القثطار إلى موقع الانسداد ونفخه، فإن الدعامة تتمدد وتلتصق بجدار الشريان.بعد ذلك، يجري إزالة السلك والقثطار، وتبقى الدعامة في مكانها.