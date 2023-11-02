في أثناء عملية الهضم، يَجرِي تحويل الكثير من الطعام الذي تم تناوله إلى غلُوكُوز، وهو ما يعرف باسم سكر الدم.يجول الغلُوكُوز في المجرى الدَّموي ويُستخدم كغذاء لخلايا الجسم.ولكن لا يمكن للخلايا امتصاص الغلوكوز بمفردها.إذ ينبغي أولًا أن يرتبط هرمون يُسمى الأنسولين بسطح الخلية، وهو هرمون يُنتج في البنكرياس.وعندما يحدث هذا، تتنشط خلايا الجسم وتصبح قادرة على امتصاص الغلوكوز.تؤدي هذه العملية إلى عودة سكر الدم إلى مستوياته الطبيعية.

السكري هو اضطراب يؤثر في قدرة الجسم على على استخدام غلوكوز الدم بفعالية.في السكري من النوع الأول، لا يقوم البنكرياس بإنتاج كميات كافية من الأنسولين، وبالتالي يتعذر امتصاص الغلوكوز لتزويد الخلايا بالطاقة.في السكري من النوع الثاني، يَجرِي إنتاج الأنسولين، ولكنه لا يعمل بشكل صحيح ولا تمتص الخلايا الغلوكوز بشكل مستمر.وفي كلا النوعين من داء السكري تكون النتيجة واحدة: عدم امتصاص الخلايا للغلوكوز.ولهذا السبب تكون مستويات سكر الدم مرتفعة عند المصابين بداء السكري.ومع غياب الامتصاص الكافي للغلوكوز من مجرى الدم، تفتقر الخلايا للغذاء.بغض النظر عن نوع السكّري الذي قد يعاني منه الشخص، ينبغي على المصابين بالسكّري مراقبة مستويات سكَّر الدم لديهم.يمكن معالجة داء السكري من خلال النظام الغذائي أو الأدوية، وذلك حسب نوع وشدة المرض.