في أثناء فحص البروستات، قد يختار الطبيب أخذ عينة الخزعة بالإبرة للتحري عن سرطان البروستات.يهدف هذا الإجراء الجراحي إلى أخذ أنسجة من غدة البروستات لفحصها لاحقًا تحت المجهر.في أثناء هذا الإجراء، يَجرِي إدخال جهاز اختزاع في فتحة الشرج، ثم تمرر إبرة محملة بنابض عبر جدار المستقيم إلى غدَّة البروستات.ثم تؤخذ عينة صغيرة من النسيج.يمكن تكرار هذه العملية عدّة مرَّات للحصول على عينة شاملة.عند الانتهاء، يجري نزع جهاز الخزعة.يجري تحليل نتائج الاختبار لتحديد ما إذا كان السرطان موجودًا.