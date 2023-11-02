1.وضع الساعد على الطاولة مع رفع راحة اليد على حافة الطاولة.

2.إدارة المعصم باتجاه الأعلى نحو وضعية الثني.

3.خفض المعصم وفرده ببطء إلى وضعيَّة البداية.

4.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.

5.إرشادات خاصَّة

أ.التركيز على طور الخفض (اللامركزي) مع العدِّ حتى الرقم أربعة لمد المعصم إلى الأسفل نحو وضعيَّة البدء، والعد إلى الرقم اثنين لثني المعصم.

ب.البدء بوزن خفيف (على سبيل المثال، علبة حساء جاهز) أو بدون وزن.