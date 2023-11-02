في أثناء التنفس الطبيعي، ينتقل الهواء عبر الأنف، ثم يتجه نحو الرغامى، ثم إلى مجارٍ هوائية أصغر وأصغر تُسمى القصبات الهوائية.تتفرع القصبات الهوائية إلى قصيبات ثم إلى مجموعات صغيرة من الحويصلات الرفيعة والهشة التي تشبه عناقيد العنب، تسمى الأسناخ.في الأسناخ، يجري تبادل الأكسجين وثاني أكسيد الكربون في الدم.توسُّع القصبات هو تخرّب وتوسُّع غير طبيعي للقصبات الهوائية بسبب التهاب أو عدوى متكررة.يؤدي ذلك إلى تضخُّم المسالك الهوائية بشكل غير طبيعي.يميل المخاط الزائد إلى التكون والتجمع في المجاري الهوائية المتضخمة.كما تتضرر الشعرات الصغيرة التي تُبطِّن المجاري الهَوائيَّة (الأهداب)، ممَّا يؤثِّر في قدرة المريض على تخليص الرئتين من الغبار والكائنات الدقيقة.ونظرًا إلى أنَّ الأهداب لم تعد تعمل بشكلٍ صحيح، فمن الصعب أيضًا التخلص من المخاط المُتجمع.تُعد العدوى الرئوية من الحالات الشائعة.قد يولد الشخص مصابًا بتوسع القصبات أو قد يكتسبه في مراحل لاحقة من الحياة نتيجة لاضطرابات رئوية أخرى.يكون العَرَض الرئيسي لتوسع القصبات هو السعال المستمر المُنتج للكثير من البلغم والمخاط.على الرغم من أن المريض يشعر بصحة جيدة بشكلٍ عامٍّ - لا يعاني من حمَّى أو ألم - إلا أنه قد يشتكي في الوقت ذاته من الإرهاق، ونقص الوزن، وضيق التنفُّس، والأزيز التنفُّسي.يمكن علاج توسع القصبات بعدة طرق، بما في ذلك المضادَّات الحيوية والعلاج الفيزيائي للصدر.