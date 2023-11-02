1.ابدأ ببسط المرفق بحيث يكون اتجاه راحة اليد نحو الأسفل.

2.بواسطة اليد الأخرى، قم بمسك اليد من جانب الإبهام واثنِ المعصم نحو الأسفل حتى يصبح بوضعية الانثناء.

3.لزيادة التمطيط، قم بثني المعصم نحو الإصبع الصغيرة (الخنصر) واسحب، وذلك لثني الأصابع إلى وضعيَّة أكثر انحناءً.

4.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.