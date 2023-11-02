تمطيط باسطة المعصم
1.ابدأ ببسط المرفق بحيث يكون اتجاه راحة اليد نحو الأسفل.
2.بواسطة اليد الأخرى، قم بمسك اليد من جانب الإبهام واثنِ المعصم نحو الأسفل حتى يصبح بوضعية الانثناء.
3.لزيادة التمطيط، قم بثني المعصم نحو الإصبع الصغيرة (الخنصر) واسحب، وذلك لثني الأصابع إلى وضعيَّة أكثر انحناءً.
4.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.
5.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.