تمطيط العضلة المأبضية النشط من وضعية الاستلقاء على الظهر
1.الاستلقاء على الظهر، وثني الورك والركبة في الساق المصابة، والإمساك بالساق من خلف الركبة، وسحبها بلطف نحو الصدر.
2.مدّ الركبة بلطفٍ لجعل الساق مستقيمة.
3.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.
4.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.
5.كرِّر التمرين على الساق الأخرى.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.