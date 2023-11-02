1.الوقوف بشكل مُواجه للجدار أو جانبي مع وضع اليدين على الجدار.

2.ثني الركبة على الجانب المصاب لوضع الجزء العلوي من القدم المصابة على الأرض مع توجيه أصابع القدم نحو الخلف.

3.ثني الركبة على الجانب غير المصاب مع خفض الجسم ببطء حتى يشعر الشخص بالتمطيط على الجزء العلوي من القدم والكاحل.

4.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.

5.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.

6.إرشادات خاصة