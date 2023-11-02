تمطيط الثني الأخمصي للكاحل من وضعية الجلوس
1.الجلوس على كرسي.
2.ثني الركبة على الجانب المصاب لوضع الجزء العلوي من القدم المصابة على الأرض مع توجيه أصابع القدم نحو الخلف.
3.الجلوس على الكرسي ببطء مع الانحناء إلى الأمام ودفع القدم لأسفل حتى يشعر الشخص بالتمطيط على الجزء العلوي من القدم والكاحل.
4.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.
5.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.
6.إرشادات خاصة
أ.يمكن للشخص ممارسة تمارين تمطيط الثني الأخمصي من وضعية الجلوس أو الوقوف، بحسب ما يكون مريحًا أكثر له.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.