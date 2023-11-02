1.الجلوس على كرسي.

2.ثني الركبة على الجانب المصاب لوضع الجزء العلوي من القدم المصابة على الأرض مع توجيه أصابع القدم نحو الخلف.

3.الجلوس على الكرسي ببطء مع الانحناء إلى الأمام ودفع القدم لأسفل حتى يشعر الشخص بالتمطيط على الجزء العلوي من القدم والكاحل.

4.حافظ على التمطيط لمدة 30 ثانية.

5.القيام بمجموعة واحدة من التمرين، يُكرر التمرين فيها أربع مرَّات، وذلك لثلاث مرات يوميًّا.

6.إرشادات خاصة