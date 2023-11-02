يضخ القلبُ الدَّم إلى الجسم عبر شبكة معقدة من الشرايين.وباستثناء الشرايين التاجية التي تغذي القلب نفسه، تنقل معظم الشرايين الدَّم الغني بالأكسجين بعيدًا عن القلب.وتنتشر في الدَّم كريَّات الدَّم الحمراء، وكريات الدَّم البيضاء، والمواد المغذِّية، وغيرها من المواد التي تحافظ على الحياة.كما ينتشر الكولسترول والمواد الدهنية الأخرى في الدم أيضًا.مع مرور الوقت، يمكن أن تترسب هذه المواد في جدران الشرايين، وهي حالة تسمى تصلب الشرايين.يمكن للكوليسترول المترسب، أو اللويحة، أن يتراكم مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تصلُّب وتضيُّق جدران الشرايين الملساء.عندما تصبح جدران الشريان مُتضيِّقة ومُتصلِّبة، يتراجع الجريان الدموي.ومع تراكم اللويحات، فقد تنفصل هذه اللويحات أو تتمزق. تحدث حالة تُسمَّى الخُثار، وذلك عندما يبدأ الدم بالتَّخَثُّر أو التجمع معًا في موقع التمزُّق بطريقة مشابهة لما يحدث عند تجلُّط الدَّم لوقف النَّزف من الجرح.يمكن أن يزداد حجم الانسداد أو الخثرة، مما يزيد من إعاقة الجريان الدموي.كما تتعرض الخثرة أيضًا لخطر الانفصال من موضعها والانتقال عبر الشرايين.يمكن للانسداد الناجم عن خثرة أن يكون مهددًا للحياة.يمكن لانسداد الشريان التاجي أن يؤدي إلى نوبة قلبية في حين يؤدي انسداد أحد الشرايين الدماغية إلى سكتة دماغية.يمكن للانسداد في أحد الشرايين الرئيسية للجسم أن يمنع جريان الدَّم إلى الطرف أو العضو، ممَّا يَتسبَّب في الألم وتضرُّر الأنسجة في المنطقة.