تمديد الورك من وضعية الاستلقاء على البطن
1.الاستلقاء على البطن مع المحافظة على استقامة الركبة على الجانب المصاب.
2.قبض العضلات البطنية.
3.رفع الساق المصابة عن الأرض أو الطاولة.
4.العودة إلى وضعيَّة البداية.
5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.
6.إرشادات خاصة
أ.الحفاظ على استقامة الركبة وتقلص العضلات البطنية خلال التكرار.
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.