1.الاستلقاء على البطن مع المحافظة على استقامة الركبة على الجانب المصاب.

5.القيام بثلاث مجموعات من هذا التمرين، يُكرر التمرين في كلٍّ منها عشر مرَّات، وذلك لمرَّة واحدة يوميًّا.