القلب هو عضلة نابضة تقوم بضخ الدم إلى جميع أنحاء الجسم.توجد أربعة صمامات داخل القلب، توجه الجريان الدموي في المسار الصحيح.ولكن، يمكن للصمام الذي أصبح متضيِقا أو ثخينًا أن يؤثر في جريان الدم.تسمى هذا الحالة بالتضيق الصمامي.

في القلب السليم، يتحكم اثنان من الصمامات بجريان الدم من الحجرتين العلويتين، أو الأذينين، إلى الحجرتين السفليتين، أو البطينين.يتحكم الصمامان الآخران بجريان الدم من البطينين إلى الرئتين والجسم.

في أثناء النبض الطبيعي للقلب، ينتقل الدم الغني بالأكسجين من الأذين الأيسر إلى البطين الأيسر عبر الصمام المترالي.يضخ البطين الدم من خلال الصمام الأبهري لتوزيعه في أنحاء الجسم.ينتقل الدم الفقير بالأكسجين من الأذين الأيمن إلى البطين الأيمن عبر الصمام ثلاثي الشرفات، ثم يجري ضخه عبر الصمام الرئوي في طريقه إلى الرئتين للتزود بالأكسجين.

يقوم نسيج خيطي ليفيي رقيق يُسمى الحبال الوترية بفتح وإغلاق الطيات، أو الشرفات، للصمامين المترالي والصمام ثلاثي الشرفات.تكون الحبال الوترية مرتكزة داخل البطينين.عندما ينقبض البطينان، ينسحب الصمام المترالي والصمام ثلاثي الشرفات لينغلقا في أثناء انفتاح الصمام الأبهري والصمام الرئوي.ينفتح وينغلق الصمامان الرئوي والأبهري استجابة للتغيرات في ضغط الأذينين والبطينين.