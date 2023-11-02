يقوم العمود الفقري بحماية الحبل الشوكي الذي يحمل الرسائل من وإلى الدماغ.ولكن، على الرغم من أن الحبل الشوكي محمي بالعظام والأربطة المحيطة به، إلا أنه قد يتضرر.

يستخدم الأطباء تقنية تُسمَّى تصوير الحبل الشوكي لتحديد موضع الأذية في الحبل الشوكي.يمكن أن يساعد هذا الإجراء على تحديد موضع الأقراص المُنفتِقة، أو الأورام، أو أي جذور عصبية شوكيَّة متضررة.

في أثناء تصوير النخاع، يستلقي المريض على طاولة الأشعَّة السِّينية على أحد جانبيه أو على معدته.يُحقن مخدر موضعي في الجلد لتخدير المنطقة التي سيجري فيها حقن المادة الظليلة أو الصبغة.ثم تُستعمل إبرة أطول لحقن صبغة خاصة في القناة الشوكية.وبعد حقن الصبغة، تؤخذ صور بالأشعَّة السِّينية بينما تميل طاولة الأشعَّة السِّينية إلى الأعلى والأسفل، ممَّا يسمح للصبغة بالتدفق عبر القناة الشوكية للمريض.سيقوم الطبيب بمعاينة فيلم الأشعة السينية، أو صور النخاع، لتحديد موقع ونوع الضرر الذي أصاب النخاع الشوكي، ثم تحديد العلاج المناسب.