الأذن الخارجية هي الأذن ، أو الصيوان ، وهي سديلة لحمية مدعومة بالغضروف تساعد على توجيه الموجات الصوتية إلى القناة السمعية الخارجية. تنتقل الموجات الصوتية عبر هذه القناة إلى الغشاء الطبلي ، وهي طبقة رقيقة من النسيج الضام تُعرف أيضًا باسم طبلة الأذن. عندما تضرب الموجات الصوتية الغشاء الطبلي ، فإنها تهتز. يجري تحويل الطاقة الميكانيكية للموجات الصوتية إلى طاقة ميكانيكية من اهتزاز طبلة الأذن.