خلال فترة الحمل، يُؤوي رحم المرأة الجنين ويحميه لمدة 40 أسبوعًا تقريبًا.

عندما ينضج الجنين ويبدأ المخاض، يمر الطفل بسلسلة من الحركات التي تساعده على الانتقال عبر القناة الولادية.

ولكن في بعض الأحيان، قد يعلق الطفل في القناة الولادية.قد يحدث هذا

إذا لم ينجح الطفل بالوصول إلى الوضعية المناسبة

إذا توقف المخاض على نحو غير متوقع

أو إذا كان حجم الطفل كبيرًا جدًا بما لا يتسع ضمن القناة الولادية

في هذه الحالات، يمكن استعمال المُستخرِج بالتخلية للمساعدة على إنجاز الولادة.