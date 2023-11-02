في أثناء المخاض، يتقلَّص الرحم بفواصل زمنيَّة منتظمة، ممَّا يَتسبَّب في اتِّساع فتحة الرحم وعُنق الرَّحم.غالبًا ما يُشار إلى هذه التقلصات بآلام المخاض.عندما تُسبب الانقباضات توسُّع عنق الرحم إلى 10 سنتمترات، تكون الفتحة كبيرة بما فيه الكفاية للسماح للطفل بالعبور من الرحم إلى المهبل.المهبل هو أنبوب عضلي يمكن أن يتوسع لاستيعاب رأس الطفل وكتفيه.تستمرُّ التقلصات الرحمية إلى أن يُولد الجنين وتخرج المشيمة.