الهضم هو العملية التي يقوم من خلالها الجهاز الهضمي بامتصاص العناصر المغذية الهامة للجسم ويحوِّل الطعام غير المُستخدَم بشكل كيميائي إلى فضلات.

يُعدُّ مضغ الطعما في الفم الخطوة الأولى في عملية الهضم.يبدأ اللعاب عملية الهضم ويحول الطعام الممضوغ إلى كتلة طرية، أو بُلعة.يجعل اللعاب البُلعة زلقةً ، ممَّا يُسهِّل ابتلاعها وانزلاقها إلى الجزء الخلفي من الحلق والمريء.تمر البُلعة من خلال المصرَّة المريئية قبل أن تدخل إلى المعدة.في داخل المعدة، يجري تحرير حمض الهيدروكلوريك، مما يفكك جزيئات الطعام الكبيرة إلى جزيئات أصغر ويُسيّل البُلعة (يجعلها سائلة).تمر البلعة المسالة، والتي باتت تسمى الآن بالكيموس chyme، من خلال المصرَّة البوابية وتدخل الاثناعشري، وهو القسم الأول من الأمعاء الدقيقة.هنا تقوم الإنزيمات التي تتحرَّر من البنكرياس، والكبد، والمرارة بتفكيك الكيموس إلى عناصر يمكن امتصاصها بسهولة واستخدامها من قبل الجسم.

تكون الأمعاء الدقيقة مُبطنة بغشاء مخاطيّ ذو طيات كثيرة وتبارزات إصبعية صغيرة تُسمَّى الزغابات المعوية.تُمكِّنُ هذه الزغاباتُ الطعامَ المهضوم من الدخول إلى مجرى الدم.وهنا، في الأمعاء الدقيقة، تُمتص جميع العناصر المغذية والفيتامينات.