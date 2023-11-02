المَشي على أصابع القدمين
1.الوقوف على كُرتَي القدمين (الجزء الأمامي من باطن القدم قبل الأصابع) مع رفع الكعبين عن الأرض.
2.المشي على كُرتَي القدمين مع الحفاظ على استقامة الركبتين.
3.المشي لأبعد مسافة ممكنة خلال فترة زمنية محددة، والتوقف عند عتبة محددة من التعب.
4.القيام بثلاثة مجموعات من التمرين لمدة دقيقة واحدة، لمرة واحدة في اليوم
جرى استخدام الصورة بعد موافقة أصحابها Tomah Memorial Hospital, Department of Physical Therapy, Tomah, WI; Elizabeth C.K.Bender, MSPT, ATC, CSCS; and Whitney Gnewikow, DPT, ATC.