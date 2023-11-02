1.الوقوف على كُرتَي القدمين (الجزء الأمامي من باطن القدم قبل الأصابع) مع رفع الكعبين عن الأرض.

2.المشي على كُرتَي القدمين مع الحفاظ على استقامة الركبتين.

3.المشي لأبعد مسافة ممكنة خلال فترة زمنية محددة، والتوقف عند عتبة محددة من التعب.