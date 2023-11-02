يتكوَّن الجهاز البولي من كليتين، وحالبين، ومثانة بولية، وإحليل.تعمل الكُلى على إزالة نواتج الفضلات من الدَّم وتُشكل البول.ثم ينتقل البول عبر الحالبين الشبيهين بالأنبوب، ويجري تخزينه في المثانة قبل طرحه من الجسم عبر الإحليل.قد يحدث سرطان في المثانة.تنطوي المُعالجة الأكثر شُيُوعًا لسرطان المثانة الغزويَّ على استئصال المثانة بشكلٍ كاملٍ، ويُسمَّى استئصال المثانة الكليّ.تحويل مجرى البول اللفائفي هو إجراء جراحي يهدف إلى التخلص من البول بعد استئصال المثانة.يُجرى ذلك عبر المثانة اللفائفية.في أثناء الجراحة، يُستأصل جزء من الأمعاء يُسمَّى اللفائفي لتشكيل قناة أو أنبوب ليكون هو المثانة اللفائفية.بعد ذلك تُزرع المثانة اللفائفية في الجهاز البولي، مما يسمح بطرح البول من الجسم إلى كيس فغر.يرتبط هذا الإجراء بعدة مضاعفات محتملة ينبغي مناقشتها مع الطبيب قبل العمل الجراحي.