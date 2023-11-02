يتكوَّن الجهاز الهيكلي من 206 عظام ويوفِّر الدَّعم، ويسمح بالحركة، ويحمي الأعضاء الداخلية للجسم.قد يُطبق في بعض الأحيان ضغطٌ كبيرٌ على العظام، ممَّا يؤدِّي إلى كسرها.كثيرًا ما تُصنف الكسور على أنها مفتوحة أو مغلقة.

الكسر المفتوح هو الكسر الذي يخترق فيه جزء من العظم المكسور الجلدَ ويبرز من خلاله.يمكن لذلك أن يكون خطيرًا بسبب انكشاف العظم، مما يزيد من خطر العدوى.الكسر المغلق هو الكسر الذي لا يبرز فيه العظم من خلال الجلد.

الكسر الانضغاطي هو كسر مغلق يحدث عندما يُدفع اثنان من العظام أو أكثر باتجاه بعضهما البعض.يحدث عادةً في عظام العمود الفقري وقد ينجم عن السقوط في وضعية الوقوف أو الجلوس أو كنتيجة لتخلخل العظام المتقدم.

الكسر القلعي هو كسر مغلق تتكسر فيه قطعة من العظم نتيجة تقلص مفاجئ وقوي للعضلة.يُعد هذا النوع من الكسور شائعًا عند الرياضيين اليافعين، وقد يحدث عندما لا تمطط العضلات بشكل صحيح قبل بدء النشاط الرياضي.كما قد ينجم هذا الكسر أيضًا عن إصابة.

يُشبه الكسر المنحشر الكسر الانضغاطي، ولكنه يحدث ضمن نفس العظم.وهو كسر مغلق يحدث عند تطبيق الضغط على طرفي العظم، ممَّا يؤدي إلى انشطاره إلى جزأين ينحشران ضمن بعضهما البعض.يكون هذا النوع من الكسور شائعًا في حالات السقوط وحوادث السيارات.