وعندما تتراوح نسبة فقدان وظائف الكُلى بين 85-90%، يُستخدم مصطلح "الفشل الكلوي انتهائي المرحلة end stage kidney failure"، ويصبح غَسل الكُلى أو زرع الكلى ضروريًّا.يُسمَّى نوعُ غَسل الكُلى الذي يحلُّ محلَّ عمل الكُلى المتضررة عن طريق استخدام جهاز الكلية الاصطناعي لترشيح الدَّم بغَسل الكُلى الدَّموي.وفي أثناء هذا الإجراء ، يجري سحبُ الدم ببطء من الجسم ، ويمرُّ من خلال مُرشِّح خاص يُسمَّى مُلَجِئَة الكلى ، حيث تجري إزالة الفضلات والسوائل الزائدة.ثم تجرِي إعادة الدَّم المصفى إلى المريض .