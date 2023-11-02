تُزوِّد الشرايين التَّاجيَّة القلبَ بالأكسجين والعناصر الغذائيَّة الضروريَّة التي يحتاجها ليعمل بفعاليَّة.يجري توصيل هذه المنتجات التي تحافظ على الحياة إلى الدماغ عن طريق الدَّم الذي ينتقل من خلال الجهاز الدوراني.

تحدث السكتة الدماغية عندما يكون هناك نقص في الدَّم في جزء من الدماغ ، مما يؤدي إلى موت الأنسجة وفقدان وظائف الدماغ.يمكن أن تنجم السكتة الدماغية عن تمزق أحد الأوعية الدموية ، مثل أم الدم aneurysm ، أو عن انصمام embolism ، وهو عبارة عن جلطة صغيرة عائمة بحرية أو جسيم يصبح مستقرًا في أحد شرايين الدماغ ويعرقل تدفق الدم.