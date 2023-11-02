القلب هو عضلة تنقبض وفق إيقاع منتظم طوال حياتنا.تتحفز كل نبضة بواسطة إشارة كهربائية تتولد من نظام التوصيل القلبي.يتراوح معدل ضربات القلب الطبيعي بين 60 إلى 100 ضربة في الدقيقة.في بعض الأحيان ، تؤدي مشكلة في جهاز التوصيل إلى أن ينبض القلب بسرعة كبيرة جدًأ، أو بسرعة بطيئة جدًا، أو أن يحدث اضطراب أو عدم انتظام في ضربات القلب.يمكن لاختبارٍ يُسمَّى تخطيط كهربية القلب، أو EKG، أن يقيس ويسجِّل النشاط الكهربائي للقلب.

في ضربة القلب الطبيعية، تتبع الإشارة القلبية مسارًا محددًا عبر القلب.تبدأ الإشارة الكهربائية في العقدة الجيبية الأذينية، SA node، التي تتوضع في الأذين الأيمن.تُحفز العقدة الجيبية الأذينية الأذينان لكي ينقبضا، فيندفع الدم إلى البطينين.تواصل الإشارة الكهربائية مسيرها عبر العقدة الأذينية البطينية، AV node، وإلى داخل البطينين.بعد ذلك تُسبب الإشارة انقباض البطينين، وبالتالي ضخ الدم إلى الرئتين والجسم.

الرجفان الأذيني هو نوع من اضطراب النظم القلبي، أو عدم انتظام ضربات القلب، ينجم عن عدم انتظام الإشارات الكهربائية التي تنشأ من الأذينين.في أثناء هذا الاضطراب النظمي، تفقد الانقباضات الطبيعيَّة بين الأذينين والبطينين اتساقها وانسجامها، ممَّا يُؤثِّرُ في قدرة القلب على إيصال الدَّم إلى الجسم بكفاءة.

عند الأشخاص المصابين بالرجفان الأذيني، تُرسل العديد من النبضات الكهربائية السريعة القادمة من مناطق مختلفة من القلب إلى الأذينين.تُسبِب هذه النبضات نظمًا قلبيًا سريعًا وفوضويا جدًّا.بسبب هذا النظم، تصبح انقباضات الأذينين غير منتظمة.ونتيجة لذلك، فإن الانقباضات غير المنتظمة في الأذينين لا تملأ البطينين بالدم بشكل كافٍ، مما يجعل الانقباضات البطينية غير منتظمة أيضًا.قد يزداد معدل ضربات القلب إلى حوالى 100-175 نبضة في الدقيقة أو أكثر.