يتوضع الرباط التصالبي الأمامي، ويرمز له ACL، في مركز الركبة على امتداد الرباط التصالبي الخلفي، ويرمز له PCL.تلتف هذه الأربطة بإحكام حول عظم الفخذ وظنبوب الساق لتشكيل نمط متقاطع في الركبة، مما يمنع المفصل من الابتعاد كثيرًا نحو الأمام أو الخلف.

ترتبط إصابات الرباط الصليبي الأمامي بالرياضة عادةً.ولكن قد ينجُم التمزُّق أو التمطُّط في الرباط الصليبي الأمامي أيضًا عن الإجهاد البدني المتكرِّر، مثل الدوران المحوري المفرط أو التواء الركبة.

يمكن استخدام جراحة تنظير المفصل لاستبدال الرباط المتمزق.في أثناء هذا الإجراء، يُستخدم جهاز كشط تنظيري لإزالة البقايا المتمزقة من الرباط.ثم يَجرِي حفر ثقب من أمام الظنبوب إلى مفصل الركبة في الموقع الذي سيرتبط به الرباط الصليبي الأمامي.يجري حفرُ ثقب ثانٍ في عظم الفخذ الممتد من المفصل إلى الخارج.بعد ذلك، يمكن أخذ النسيج البديل، أو الطعم، من الرباط الرضفي.يُستأصل الثلث الأوسط من الرباط مع قطع عظمية متصلة به من الرضفة والظنبوب (تسمى الكتل العظمية).يُسحب الطعم من خلال النفقين اللذين جرى حفرهما في الظنبوب وعظم الفخذ.ثم يُثبت في مكانه باستخدام البراغي.عادةً ما تُجرى جراحة إصلاح الرباط التصالبي الأمامي عن طريق التنظير المفصلي في العيادات الخارجية.