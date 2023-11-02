هناك ثلاثة أنواع من الأوعية الدموية في الجسم: الشرايين، التي تحمل الدم الغني بالأكسجين من القلب إلى أنحاء الجسم؛ والشُّعيرات الدَّموية، حيث يجري تبادل الأكسجين والدم الغني بالعناصر المغذية مقابل الدَّم المستخدم من قبل أنسجة الجسم؛ والأوردة التي تكمل الدائرة بحمل الدَّم المُستخدم إلى القلب.

في حين أن القلب يخلق الضغط اللازم لإرسال الدم عبر الشرايين، إلا أن الصمامات ذات الاتجاه الواحد الموجودة في داخل الأوردة تعزز تدفق الدم باتجاه القلب.إذا تعطلت هذه الصمامات، يمكن أن تحتقن الأوردة بالدم؛ وقد تلتوي وتتورم، وتكون مرئيةً على سطح الجلد، وخصوصًا في الساقين والقدمين.تُعدُّ هذه الحالة، التي تُسمَّى الدَّوالي الوردية، شائعة جدًّا، خُصوصًا عند النساء.غالبًا ما تترافق هذه الحالة الوعائية مع تورم الساق، والحكَّة، والحرقة، والألم، وظهور الأوردة المتفرعة الصغيرة "العنكبوتية".