يتكون الجهاز القلبي الوعائي من القلب، والأوعية الدموية، والدم.للدم العديد من الوظائف، بما في ذلك نقل الأكسجين، والمواد المغذية، والهرمونات في جميع أنحاء الجسم.الكولسترول هو مادة شمعية تنتشر أيضًا في مجرى الدم.

التصلُّب العصيدي هُو تشكل لويحات صفراء من الكولسترول ودهون أخرى، تُسمى الليبيدات، على امتداد الشرايين.يمكن أن تتراكم اللويحة مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تصلب وتضيق جدران الشرايين الملساء.عندما يحدث هذا في الذراعين أو الساقين، فإنه يعرف باسم داء الشرايين المحيطية (PAD).

يمكن أن يؤدي الانسداد الجزئي في أحد شرايين الساق إلى الشعور بألم وتشنجات.يعتمد موضع الألم على موضع الشريان المسدود، حيث يكون ألم الرَّبلة هو الأكثر شيوعًا.