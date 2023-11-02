الدَّاءُ الشَّرياني المُحيطي Peripheral Arterial Disease
يتكون الجهاز القلبي الوعائي من القلب، والأوعية الدموية، والدم.للدم العديد من الوظائف، بما في ذلك نقل الأكسجين، والمواد المغذية، والهرمونات في جميع أنحاء الجسم.الكولسترول هو مادة شمعية تنتشر أيضًا في مجرى الدم.
التصلُّب العصيدي هُو تشكل لويحات صفراء من الكولسترول ودهون أخرى، تُسمى الليبيدات، على امتداد الشرايين.يمكن أن تتراكم اللويحة مع مرور الوقت، مما يؤدي إلى تصلب وتضيق جدران الشرايين الملساء.عندما يحدث هذا في الذراعين أو الساقين، فإنه يعرف باسم داء الشرايين المحيطية (PAD).
يمكن أن يؤدي الانسداد الجزئي في أحد شرايين الساق إلى الشعور بألم وتشنجات.يعتمد موضع الألم على موضع الشريان المسدود، حيث يكون ألم الرَّبلة هو الأكثر شيوعًا.
تُسمى هذه الأعراض في الساق بالعرج المتقطع، ويمكن أن تكون مرتبطة أيضًا بالتدخين أو السكَّري.تنطوي بعض الخيارات العلاجية من خلال تغيير نمط الحياة على الإقلاع عن التدخين وممارسة الرياضة.يمكن للطبيب أو اختصاصي الرعاية الصحية أن يوصي بطرائق لعلاج داء الشرايين المحيطية.