في أثناء الشهيق الطبيعي، ينتقل الهواء عبر الأنف، ثم يتجه نحو الرغامى، ثم إلى مجارٍ هوائية أصغر وأصغر تُسمى القصبات الهوائية.تتفرع القصبات الهوائية إلى قصيبات ثم إلى مجموعات صغيرة من الحويصلات الرفيعة والهشة التي تشبه عناقيد العنب، تسمى الأسناخ.

يشير الداء الرئوي الانسدادي المزمن، أو COPD، إلى مجموعة من الأمراض التي تسبب انسداد مجرى الهواء ومشاكل مرتبطة بالتنفس.

النُفاخ الرئوي هو مرض يُخرِّب الأسناخ والأقنية السنخية.يؤدي حدوث نقصٍ في مرونة الرئة إلى تمزُّق الأسناخ وتشكُّل حيِّز هوائي كبير يحدُّ من مساحة السطح التي يحتاجه الجسم لامتصاص الأكسجين وطرح ثاني أكسيد الكربون.