الخزعة هي إجراء يتم فيه استئصال عينة من نسج الجسم من أجل الفحص.يُوضع التشخيص عندما تُفحص الخلايا تحت المجهر.هناك عدة طرائق للحصول على عينات الخزعة.

تُستخدَم الخزعة بالإبرة عندما يمكن تحسس الآفة أو الورم أو تحديدها بدراسات التصوير.في أثناء الإجراء، تُدخل إبرة مجوفة رقيقة ضمن الآفة وتُوجه بالأشعة السينية أو تجهيزات التصوير بالموجات فوق الصوتية.تُؤخَذ عَيِّنَةٌ صغيرة من النسيج للتحليل.عندما يُطبق الشفط على الإبرة للحصول على العينة، يُسمَّى الإجراء خزعة الشفط (aspiration biopsy).

تؤخذ الخزعة الجراحية عندما يتعذَّر الوصول المباشر إلى الأنسجة غير الطبيعية بطرقٍ أقلّ بضعًا، أو عند الرغبة في الحصول على عينة أكبر.في أثناء هذا الإجراء الجراحي، يُعطى مخدر موضعي ويُستأصل جزء أو قطعة من الورم.من الضروري تطبيق قطب جراحية لإغلاق الجلد بعد أخذ الخزعة الاقتطاعية.عادةً ما تُجرى هذه الخزعات كإجراء في العيادات الخارجية.

في أثناء الخزعة الاستئصالية، يجري إعطاء مخدر موضعي، حيث يقوم الطبيب الجراح بعمل شق جراحي في الجلد أو عبره لاستئصال الورم بأكمله، بالإضافة إلى بعض الأنسجة الطبيعية المحيطة به.وفي بعض الحالات، تُنهي إزالة جميع الأنسجة غير الطبيعية في موقع ما الحاجة إلى التشخيص والعلاج.بعد استئصال النسيج، يُغلق الشق عن طريق القطب الجراحية.

يُجرى المقطع التجميدي (frozen section) عند الحاجة إلى الحصول على عينة خزعة وتحليلها مباشرةً في أثناء الجراحة.قد يكون من الضروي إجراء تحليل المقطع التجميدي لتحديد

ما إذا كان الورم أو النمو غير الطبيعي حميدًا أو سرطانيًا

ما إذا كانت هناك حاجة إلى المزيد من النسج لوضع التشخيص.

ما إذا كان السرطان قد انتشر أو أصبح نقيليًا.

ما إذا جرى استئصال السرطان بأكمله، وإذا كانت الحواف الجراحية خالية من السرطان