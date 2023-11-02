الحصبة measles هي مرض شديد العدوى ينجم عن فيروس الحصبة..يتواجد الفيروس في الأغشية المخاطية للأنف والحلق عند الأشخاص المصابين بالعدوى.وعندما يعطسون أو يسعلون، تتناثر قطيرات الرطوبة في الهواء.يمكن للفيروس في هذه القطيرات أن يبقى نشطًا على السطوح لمدة تصل إلى ساعتين.ينتشر الفيروس عن طريق القطيرات الحاملة للعدوى.

بعد التعرض لفيروس الحصبة، عادة ما تكون هناك فترة حضانة تستمر من 10 إلى 12 يومًا، حيث لا تظهر أي علامات للمرض.في أثناء هذا الوقت، يبدأ الفيروس بالتكاثر وإصابة خلايا السبيل التنفُّسي، والعينين، والعقد اللمفية - مما يزيد من مستويات الفيروس في مجرى الدم.

تبدأ المرحلة الأولى من المرض بسيلان الأنف، والسعال، وحمى طفيفة.ومع تفاقم العدوى، تصبح عينا الشخص حمراوان وأكثر حساسية للضوء.

تتميَّز المرحلة الثانية من الحصبة بدرجة حرارة مرتفعة - تصل أحيانًا إلى 103° إلى 105° درجة فهرنهايت - وطفح مميَّز بشكل لطاخة حمراء.يبدأ الطفح الجلدي عادةً على الوجه، ثم ينتشر إلى الصدر، والظهر، والذراعين، والساقين، بما في ذلك راحة اليدين وباطن القدمين.وبعد حوالى 5 أيام يتلاشى الطفح الجلدي بنفس الترتيب الذي ظهر به.كما يمكن أن تظهر بقع صغيرة جدًا في الفم، تُسمى بقع كوبليك Koplik.

يمكن للشخص المصاب بالحصبة أن يكون معديًا لمدة تصل حتى 4 أيام قبل وبعد ظهور الطفح.