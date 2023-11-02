يُعد الجلد أكبر عضو في الجسم البشري.يُمكن أن يُؤدِّي التعرُّض إلى الحرارة الشديدة، أو الأشعَّة، أو الصدمة الكهربائية، أو العوامل الكيميائيَّة إلى حرق الجلد ممَّا يُسبِّبُ الألم، والبثرات، ويسبب في الحالات الشَّديدة ضررًا غير عكوس.البشرة هي الطبقة الخارجية للجلد، والأدمة هي الطبقة الوسطى، مع وجود النسيج تحت الجلد تحت الجلد.تُصنَّف الحروق على أنَّها حروق من الدرجة الأولى، أو الثانية، أو الثالثة وذلك استنادًا إلى كمية وعمق الضرر النسيجي.يُسبب الحرق من الدرجة الأولى ضررًا في البشرة، ويُسبِّبُ الألم والاحمرار وبعض التورُّم.عادةً ما يشفى هذا النوع من الحروق دون أن يترك ندباتٍ.يُسبب الحرق من الدرجة الثانية ضررًا في البشرة والأدمة، وعادةً ما يُسبب هذا الحرق الألم، والاحمرار، والتقرح.تُعدُّ الحروق من الدرجة الثالثة هي الأكثر شدَّةً، لأنَّ الضررَ يمتدّ إلى ما بعد الطبقات العليا من الجلد ويصل إلى النسيج الحساس تحت الجلد، ممَّا يؤدي إلى تخريب الأعصاب، والأوعية الدموية، والمكوِّنات الجلدية الأخرى.يمكن للحروق الواسعة من الدرجة الثالثة أن تكون قاتلة لأن خطر العدوى يكون مرتفعًا للغاية.في الحقيقة، تكون العدوى البكتيرية هي السبب الرئيسي للوفيات عند ضحايا الحروق.