العمود الفقري هو عمود من العظام التي تُشكِّلُ الهيكل العظمي المحوري ؛ يوفر هذا الإطار دعمًا قويًا ومرنًا لجذع الجسم ، بالإضافة إلى حماية الحبل الشوكي الدقيق الموجود فيه. يتكون العمود الفقري من 33 فقرة مكدسة عموديا على بعضها البعض.تتصل الفقرات عن طريق مفاصل وجهية في الجزء الخلفي من العمود الفقري.تسمح هذه المَفاصِل بالتنقل بين عظام العمود الفقري.يتم تثبيت الفقرات عن طريق الأربطة ، والأهم من ذلك ، يتم فصلها بواسطة قرص بين الفقرات بين كل فقرة ، والتي تعمل بمثابة امتصاص الصدمات.يمكن تصنيف الفقرات إلى خمسة أجزاء.وتنطوي هذه الأجزاء على 7 فقرات عنقيَّة و 12 فقرة صدريَّة و 5 فقرات قطنيَّة و 5 فقرات عجزيَّة مُدمَّجة و 4 فقرات ملتوية وعصعصية.يمر الحبل الشوكي عبر قناة تقع في الجزء الخلفي من الفقرات ، ويمتد من جذع الدماغ إلى المنطقة القطنية من العمود الفقري.تتفرَّع الأعصاب من الحبل الشوكي ، وتُرسل رسائل حول وظائف الحركة والجسم إلى بقية الجسم.كما يحتوي الشكل التشريحي للعمود الفقري البالغ على أربعة انحناءات أساسية.تكون المناطق الصدرية والعجزية مقعرة من الأمام ، في حين تكون مناطق عنق الرحم والقطنية مقعرة في الخلف.يسمح هذا الشكل الفريد من نوعه للعمود الفقري بدعم وزن جسم الإنسان.