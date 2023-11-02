الحبل الشوكي (ويُسمى أيضًُا النخاع الشوكي) هو حزمة من الأعصاب التي تمتدُّ نزولًا من قاعدة الدماغ على امتداد الظهر.تكون هذه الأعصاب مسؤولة عن السيطرة على العضلات والحركة بالإضافة إلى الإحساس باللمس.يكون الحبل الشوكي محميًا بعظام العمود الفقري، وطبقة من السَّائِل الذي يحيط به، ويُسمَّى السائل الدماغي الشوكي.

البَزل النخاعي هو إجراءٌ للتَّحرِّي عن العدوى، والسرطانات، والنزف في هذه المنطقة عن طريق أخذ عَيِّنَة من السَّائِل النخاعي.في أثناء هذا الإجراء، سيُطلب من المريض الاستلقاء على أحد جانبيه مع سحب الركبتين نحو الصدر.وفي بعض الأحيان، يُطلَب من المريض الانحناء من وضعية الجلوس.

حالما يتمكن الطبيب من تحديد المنطقة المناسبة في الفقرة القطنية، تُنظف المنطقة وُتخدر بواسطة مُخدر موضعي.ثم يَجرِي إدخال إبرة طويلة بين اثنتين من الفقرات حتى تصل إلى الحيِّز خارج الغشاء الذي يحيط بالسائل الدماغي الشوكي، ويُسمى الأم الجافية.ثم يخترق الأم الجافية ويصل إلى السائل النخاعي.ثم يَجرِي إدخال أنبوب لسحب السائل.يُجمع السائل في عبوات زجاجية، وتُرسل إلى المختبر لتحليلها.يُنهى هذا الإجراء بوضع ضمادة في موضع الحقن.

يُطلب من المريض عدم الاستحمام لمدة 24 ساعة.